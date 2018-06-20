Online alışveriş devleri Türkiye’ye geliyor. İlk etapta Alibaba, eBay ve Amazon’la görüşme yapıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, pek çok küresel e-ticaret sitesinin de sırada olduğunu söyledi. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Ağbal, elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda son 2 yılda önemli düzenlemeler yaptıklarını hatırlattı.

Ağbal, “Eğer bir elektronik ticaret yapan işletme Türkiye’de para kazanıyorsa, her hal ve takdirde kazanç vergisi ödeyeceğini çok net bir şekilde mevzuatımızda tanımladık. Hem Gelir ve Kurumlar Vergisi, hem de Katma Değer Vergisi bakımından uygulama esaslarını kanunlarla düzenledik” dedi.

RİSK ANALİZ MERKEZLERİ GELİYOR

Ağbal, elektronik ticaretin izlenmesi konusunda Vergi Usul Kanunu’nda da bazı değişiklikler yaptıklarını, bu hükümler çerçevesinde bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi konusunda yetki aldıklarını söyledi.

“Risk analiz merkezi” kuracaklarını açıklayan Ağbal, “Yeni dönemde risk analiz merkezi vergiye gönüllü uyumun temel itici gücü olacak. Elektronik ticaretin izlenmesi konusunda adımlar atacağız. Yani kurallı olsun, kayıtlılığa teşvik etsin ama biz de faaliyetlerini izleyelim” diye konuştu. Yeni dönemde “işyeri” tanımını değiştireceklerini söyleyen Ağbal, “Yurtdışında eğer server üzerinden burada direkt müşteriyle irtibat kuruyorsanız, biz onu Türkiye’de ‘işyeri’ sayacağız” dedi. Ağbal, atılacak adımların elektronik ticarete zarar vermesinden kaçınılacağını vurguladı.

Söz konusu düzenlemelerin ardından 3 küresel alışveriş devinin Türkiye’ye geldiğini ve kendisiyle görüştüğünü anlatan Ağbal, “Şimdi benden en fazla randevuyu onlar istiyorlar, sıraya girdiler. Bundan birkaç hafta önce arka arkaya burada 3 tane global firmayla görüştüm” dedi. Ağbal’ın Alibaba, eBay ve Amazon’la görüştüğü öğrenildi.

Türkiye’nin e-ticaret pazarı büyüklüğü:

2016 / 30.8 Milyar TL

2017 / 42.2 Milyar TL

Değişim / % 37

‘FİRMALARIN DA TALEPLERİ VAR’

Firmaların da kendilerinden talepleri olduğunu kaydeden Ağbal, şunları söyledi:

“Vergi prosedürlerini basitleştirmemiz istendi. Elektronik ortamda beyanname verilmesi, elektronik ortamda fatura düzeni ve ödeme sistemlerinin kurulması, vergi mükellefiyetiyle ilgili mümkünse İstanbul’da tek bir vergi dairesinin bu konudan sorumlu tutulması, vergi mevzuatındaki bu boşlukların doldurulması talepleri var. Yurtdışından Türkiye’ye hizmet satan firmaların Türkiye’de bir vergi dairesine mükellef olmaları, ödemeleri gereken vergiyi tüketicinin değil kendilerinin ödemeleri için altyapı kuruldu. Türkiye’den kazananın Türkiye’de vergi vermesini istiyoruz, bu konuda yasal altyapıyı oluşturduk. Şu anda global firmaların gelip ‘Evet, biz artık vergimizi de ödemek istiyoruz’ demeleri memnun ediyor.”