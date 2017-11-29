e-YDS 2017/10 başvuruları başlıyor! e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) için başvurular başladı. Peki e-YDS başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM e-YDS başvuru ekranı...

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce adayın katılımıyla 23 Aralık'da saat 14:45'te Ankara'da yapılacak olan e-YDS için başvurular alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, ardından sınav giriş belgesi için bekleyişe geçecek.

E-YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav giriş belgelerinin de yayınlanmasıyla birlikte sınava katılacak olan adaylar, sınav tarihi için bekleyişe geçecek. Sınav başvuruları 29 Kasım (bugün) itibarıyla başlamış olup, 14 Aralık 2017 tarihinde başvurular sona erecektir.

e-YDS KONTENJANLARI

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

e-YDS

e-YDS başvuruları