Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/10) bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar 20.15'te açıklandı. İşte 2017/10 e-YDS sonuçları ve sınav hakkında merak edilenler...

e-YDS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM, 23 Aralık'ta gerçekleştirilen e-YDS 2017/10 sınavının sonuçlarını açıkladı.

2017/10 e-YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"23 Aralık 2017 tarihinde yapılan 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2017/10) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 23 Aralık 2017 tarihinde saat 20:15'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."

e-SINAV SORU AÇIKLAMA VE DENEME SINAVI UYGULAMASI

ÖSYM'nin sitesinde, e-YDS gibi elektronik yapılan sınavların temel kitapçığına ait yüzde 10'luk kısmı her sınavın sonunda uygulama üzerinden açıklanmaktadır.

e-SINAV UYGULAMASINI BAŞLATMAK İÇİN TIKLAYIN

Bu sistem sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıtmak ve arayüze aşinalığı sağlamanın yanı sıra daha önce çıkmış sorularla adayların kendilerini değerlendirme fırsatını sunuyor.

Deneme Sınavının soruları daha önce yayınlanmış İngilizce yabancı dil soruları arasından rastgele seçilmiştir.

e-YDS sonuçları

2017 e-YDS

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