e-YDS başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve sınava katılacak olan adayların büyük heyecanla beklediği e-YDS 2017/9 başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Peki e-YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS Sınavı ne zaman?

e-YDS BAŞVURUSU BAŞLADI

İngilizce alanında Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak olan e-YDS için bir süredir adaylar başvuruların açılmasını bekliyordu. Sınava katılacak olan binlerce aday için ÖSYM bugün bekleyişe son verdi ve e-YDS başvurularını başlattı.

Kapasite ile sınırlı olan e-YDS öncesinde vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağını ve sınav tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre e-YDS başvuruları 25 Ekim - 16 Kasım 2017 tarihleri arasında alınacak ve sınava katılacak olan adaylar başvurularını gerçekleştirecek.

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Sınavda kontenjan sınırı bulunmakta ve bu nedenle Ankara'da 4200, İstanbul'da 432 ve İzmir'de 112 kişi sınava katılabilecek. Sınava katılmak isteyen adayların öncelik kazanması ve kontenjan dışında kalmaması için ücretlerini ilk olarak hızlı bir şekidle ödemeleri gerekmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır." denildi.

e-YDS’ye giren adaylar, girmiş olduğu sınav tarihinden itibaren üç (3) ay süresince yeniden sınava başvuramazlar.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 14.30, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ: 200,00 TL

e-YDS DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavın Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/1) 21.01.2017 02.01.2017 12.01.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/2) 25.02.2017 25.01.2017 16.02.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/3) 18.03.2017 23.02.2017 09.03.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/4) 29.04.2017 22.03.2017 22.04.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/5) 27.05.2017 03.05.2017 18.05.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/6) 18.06.2017 24.05.2017 08.06.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/7) 22.07.2017 21.06.2017 13.07.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/8) 21.10.2017 26.07.2017 12.10.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/9) 25.11.2017 25.10.2017 16.11.2017 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/10) 23.12.2017 29.11.2017 14.12.2017

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