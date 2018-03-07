e-YDS sınav giriş belgesi açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) için sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, an itibarıyla sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. İşte e-YDS sınav giriş belgesi ve detaylar!

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

e-YDS sınav giriş belgesi almak için ilk olarak ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapmak ve Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapmak gerekmektedir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menü yardımıyla e-YDS sınav giriş belgesi alınabilir.

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DİKKAT: e-YDS 2018/3 için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"10 Mart 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/3 adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14:00’den itibaren edineceklerdir."

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