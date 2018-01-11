e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2018/1) katılacak olan adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki, e-YDS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

e-YDS sınavı ÖSYM tarafından 13 Ocak 2018 tarihinde saat 14.45'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM, adayların saat 14.30'dan önce sınav binasına giriş yapmalarını bu süreden sonra adayların sınav binalarına alınmayacaklarını duyurdu.

e-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

e-YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

e-YDS sınav giriş yerleri

e-YDS

e-YDS sınav giriş belgesi

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