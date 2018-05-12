Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS) sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla beklerken, ÖSYM bugün saat 19:35'te sonuçları duyurdu. İşte 2018 e-YDS sonuçları...

E-YDS SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM, bugün gerçekleştirilen e-YDS'nin sonuçlarını açıkladı.

e-YDS 2018/5 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/5 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 12 Mayıs 2018 tarihinde saat 19.35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER