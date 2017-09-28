EasyJet elektrikli uçak için çalışmalara başladı

*İngilizce Easy kelimesi 'kolay' anlamına geliyor
ABD'li Wright Electric, henüz bir yıl önce kurulmuş bir teknoloji şirketi. Mühendisler ve pil kimyagerlerinden oluşan bir ekiple yola çıkan şirket, EasyJet ile tarihe geçecek bir çalışmaya başladı. EasyJet'ten yapılan açıklamada, 500 km menzilli bir uçak için çalışmalar başladığı ve bu menzilin şirketin toplam yolcularının yüzde 20'sini kapsadığı kaydedildi.
Elektrikli uçağın en önemli avantajının yakıt maliyeti olacağı belirtilen açıklamada, bu kalemin de havayolu firmalarının en önemli maliyet ayağını oluşturduğuna dikkat çekildi.
Elektrikli uçak, yakıt tasarrufunun ötesinde karbon salınımı ve gürültü konusunda da bir çığır açacak.
JET YAKITI OLMAYAN BİR GELECEK...
EasyJet CEO'su Carolyn McCall, "Tıpkı otomotiv endüstrisinde gördüğümüz gibi, havacılık endüstrisi de çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için elektrik teknolojisi ile ilgileniyor. İlk defa, jet yakıtı olmayan bir gelecek hayal edebiliyoruz ve onun bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. Artık önemli olan bir elektrikli uçağın uçup uçamayacağı değil, ne zaman uçacağı" dedi.
Wright Electric CEO'SU Jeffrey Engler ise EasyJet'in olaya bakışının 'çok değerli' olduğunu söyledi.
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