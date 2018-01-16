Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen EBA yarışmaları başvuruları başladı.
EBA BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR? EBA YARIŞMALARI BAŞVURULARI 2018
Öğretmen ve öğrencilerin her kategoride sadece bir eserle katılabileceği yarışmaların başvuru tarihleri şöyle:
EBA-Kadraj 4. Fotoğraf Yarışması’na başvurular 10 Ocak tarihinde başladı ve 4 Nisan tarihine kadar devam edecek.
EBA 2. Resim Yarışması’na başvurular 10 Ocak tarihinde başladı ve 30 Mart tarihine kadar devam edecek.
EBA 4. Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 26 Mart – 9 Nisan arasında kabul edilecek.
EBA 1. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın başvuruları ise 26 Şubat – 16 Mart tarihleri arasında kabul edilecek.
YARIŞMALARIN ÖDÜL TÖRENİ 15 MAYIS 2018'DE
FATİH Projesi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında, resmi ve özel okulların öğretmen ve öğrencilerine yönelik düzenlenen kısa film, resim, fotoğraf ve senaryo kategorilerinden oluşan yarışmaların ödül töreni 15 Mayıs 2018’de yapılacak.
EBA Yarışmalarıyla; Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin araştırmacı, entelektüel ve yenilikçi niteliklerinin öne çıkarılması amaçlanıyor. EBA-Film 4. Kısa Film Yarışması, EBA-Kadraj 4. Fotoğraf Yarışması ve EBA-Resim 2. Resim Yarışması’nın konusu “Öğretmen”; bu yıl ilki düzenlenecek EBA Senaryo yarışmasının konusu ise “Değerlerimiz” olarak belirlendi.
Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek, ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalarla, ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması; kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması hedefleniyor. Diğer üç yarışmadan farklı olarak sadece öğretmenlerin katılabileceği ve “Değerlerimiz” konusunun işleneceği “EBA Senaryo” yarışmasında ise millî, manevi, kültürel ve evrensel değerlere sinema sanatının özgün bakış açısı ile yaklaşılmasının sağlanması amaçlanıyor.
ÖDÜLLER
Öğretmen ve öğrencilerin başvuracağı ilk üç yarışmada her iki kategoride de 1. 2. 3. ve EBA Özel Ödülü olmak üzere toplam 4’er ödül verilecek. Ödüller bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. 5 “Başarı Ödülü”nün verileceği EBA 1. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın sonucunda seçilen eserlerin YEĞİTEK tarafından EBA’da yayımlanmak üzere filme aktarılması planlanıyor. Yarışmalar hakkında detaylı bilgiye www.eba.gov.tr/yarisma adresinden ulaşılabilir.
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