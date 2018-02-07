Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kurs kayıt başvuruları bugün itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci, sosyal eğitsel ağ olan EBA kurs kayıtlarını yapmak için hazırlık içinde. Öğretmenler ve öğrenciler için eğitim yönünde kolaylıklar sağlayan, öğrencilerin daha verimli çalışabilmelerine yarayan EBA kurs başvurusunu yapmak isteyen öğrenciler, kurs başvuru tarihi ve kimlerin başvurabileceğini sorguluyor. Peki, EBA e-Kurs giriş nasıl yapılır? EBA kurs başvurusu kimler yapabilir? İşte EBA kurs kayıt başvurusu ile e-Kurs hakkında merak edilen soruların yanıtı...

EBA KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

EBA kurs başvuruları bugün itibariyle başladı. Milyonlarca öğrencinin EBA kurs kayıtlarını gerçekleştireceği başvurular 18 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. EBA ikinci dönem dersleri 3 Mart'ta başlayacak. EBA yaz dönemi kurs başvuruları ise 18-24 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak. Yaz dönemi dersleri 2 Temmuz'ta başlayacak.

EBA KURS BAŞVURU KİMLER YAPABİLİR?

EBA kurs kayıt başvurularını yapmak isteyen öğrenciler kimlerin başvuru yapabileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaokullar, ortaöğretim okulları, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri EBA kurs kayıtlarını yapabilir. Örgün eğitim gören öğrencilerin kurs kayıtlarını yapabilmeleri için bağlı oldukları okullardan şifrelerini almaları gerekiyor. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alarak başvurularını gerçekleştirebilir. Açıköğretim öğrencileri ise halk eğitim merkezlerinden e-Kurs şifrelerini alabilir ve kurs kayıtlarını yapabilir.

EBA E-KURS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA e-Kurs girişi https://e-kurs.eba.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılıyor. Belirtilen linki açtığınız zaman karşınıza birkaç tane giriş yöntemi sunuluyor. Öğretmenler ve öğrenciler için belirtilen yöntemlerden size uygun olan hangisi ise onu seçerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş türleri arasında;

İl İlçe Yönetici Girişi, Öğretmenler için MEBBİS girişi, Öğrenciler için EBA girişi, Açık Öğretim öğrenci girişi, Kurs merkezleri için MEBBİS girişi, Ücretli öğretmen girişi, Özel okul öğrenci girişi ve Mezun öğrenci girişi bulunuyor.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine giriş yapabilmek için http://www.eba.gov.tr/ adresini açın. Açılan pencerede üst menüde sol kısımda yer alan "EBA DERS" butonuna tıklayın. Sisteme, e-Devlet bilgileri, Mebbis bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ve EBAKOD ile giriş yapılabilir.

Öğrenciler ve öğretmenler giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişemez. EBA sistemi üzerinde sunulan özellikleri kullanabilmek için giriş yapılması gerekir. Ayrıca EBA giriş ile kurs başvuruları da yapılır.

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