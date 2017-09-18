Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere verilecek olan EBA kursları için bekleyiş sürüyor. EBA kurslarından faydalanmak isteyen binlerce öğrenci, merakla EBA kurs başvurularını bekliyor. Peki EBA kurs başvurusu nasıl yapılır? 2017-2018 EBA kurs ne zaman başlayacak?

EBA KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca EBA kursları ile binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlanıyor ve 14 Ocak 2018 tarihine kadar kurslar devam ediyor. Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen EBA kursları için başvurular Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden alınmaya başlandı.

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KİMLER EBA KURSLARINA BAŞVURABİLİR?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.

Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından devam etmek istedikleri kurslara tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

EBA KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen EBA kursları, öğrencilerin başvurularını tamamlamasının hemen ardından 2 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 14 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek. Bu süreçte eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, istedikleri takdirde ikinci dönem için de Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na katılabilecek.

İkinci dönem kurs başvuruları ise 7 Şubat 2018 tarihinde alınmaya başlanacak ve 18 Şubat 2018 tarihine kadar sürecek. Başvuruların ardından ikinci dönem kursları 3 Mart 2018 tarihine başlayacak.

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