Eğitim bilişim ağı (EBA), öğrenciler ve öğretmenler için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış sosyal eğitim platformudur. Öğrenciler EBA üzerinden çok daha verimli çalışabilmektedir, öğretmenler ise meslektaşlarıyla birlikte EBA üzerinden öğrencilerine eğitsel paylaşımlarda bulunabilmektedir. Peki, EBA giriş nasıl yapılır? EBA kurs kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen EBA kurs kayıt tarihi ve sisteme giriş hakkında tüm detaylar...

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine giriş, http://www.eba.gov.tr/ adresi üzerinden yapılır. Belirtilen internet adresinde üst menüde sol tarafta yer alan "EBA DERS" sekmesine tıklayın. Daha sonra açılan pencerede e-Devlet bilgileri, Mebbis bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ve EBAKOD ile giriş yapılabilir. Öğrenciler ve öğretmenler giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişemez. EBA sistemi üzerinde sunulan özellikleri kullanabilmek için giriş yapılması gerekir. Ayrıca EBA giriş ile kurs başvuruları da yapılır.

EBA KURS KAYITLARI NE ZAMAN?

EBA kurs kayıtları için başvurular 7 - 18 Şubat 2018 tarihleri arsında yapılacak ve ikinci dönem dersleri 3 Mart'ta başlayacak. Onun haricinde yaz dönemi kurslarının başvuruları 18 - 24 Haziran 2018 tarihleri arasına alınacak ve dersler 2 Temmuz'da başlayacak.

EBA KURS KAYITLARINI KİMLER YAPABİLİR?

EBA sistemi üzerinden kurs kayıtlarını yapmak isteyenler kimlerin yapabileceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaokullar, ortaöğretim okulları, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri EBA kurs kayıtlarını yapabilir. Örgün eğitim gören öğrencilerin kurs kayıtlarını yapabilmeleri için bağlı oldukları okullardan şifrelerini almaları gerekiyor. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alarak başvurularını gerçekleştirebilir. Açıköğretim öğrencileri ise halk eğitim merkezlerinden e-Kurs şifrelerini alabilir ve kurs kayıtlarını yapabilir.

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