Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Mbandaka şehrinde Ebola virüsüne karşı aşılama yapılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Equator vilayetinin başkenti Mbandaka şehrinde patlak veren Ebola salgını için halka virüse karşı aşılama yapılıyor. En son salgında ölümcül Ebola virüsünün tespit edildiği Mbandaka şehrinde aşılama faaliyetlerini Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı, Sınır Tanımayan Doktorlar, UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Aşı İttifakı GAVI ve diğer ortaklar gerçekleştiriyor.

İHA'nın haberine göre; Gine'de 2015 yılında Ebola virüsüne karşı oldukça etkili olan aşının halka yapılmasını koordine eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) doktoru Alhassane Toure, "Ben Kongolu kardeşlerime yardım etmek, Ebola salgınını durdurmak için buradayım" dedi.

Alhassane, Demokratik Kongo'nun kuzeybatısındaki Equator şehrinde Ebola salgınını önlemek üzere 30 aşılama uzmanından oluşan ekibiyle çalışıyor.

Lisansı yeni alınmış rVSV-ZEBOV Ebola aşısı, virüs teşhisi konulmuş hastalar ve onlarla kontak kuranlara uygulanıyor. Ayrıca aşılama çalışmaları, salgında ön planda çalışan sağlık yetkilileri, laboratuvar çalışanları, gözetim ekipleri, Ebola'dan hayatını kaybedenlerin gömülme işiyle uğraşanlara da uygulanıyor.

Gine'de kazandıkları uzmanlığı, 21 Mayıs'ta Mbandaka'da başlatılan aşılama çalışmalarına katılan sağlık uzmanlarına da aktaran Alhassane ve ekibi, aktif taramaları ve tüm kişilerin takibini hızlandırarak Ebola'yla bağlantılı 600 şüpheli vakaya ulaştı. Sağlık çalışanları da dahil insanları Ebola hakkında bilgilendirmek için topluluklara katılan Alhassane, “İlk gün çok iyi başladı. Takımlar çalıştı ve topluluk anladı. Şu an için kendimize güveniyoruz” dedi. Aşılamanın ilk gününde Alhassane ve ekibi, Wangata’da yüksek riskli 33 kişiyi, Wangata Genel Referans Hastanesindeki sağlık çalışanlarının yanı sıra Mbandaka'nın bir kısmını aşıladı. Alhassane, "Amaç, iletim zincirini durdurmaktır. Doktorlar halka aşı uygular. Topluluktaki halka ve onlarla bağlantıda olan sağlık çalışanları aşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de 7 bin 500'den fazla rVSV-ZEBOV Ebola aşısı getirildi. WHO, içeriğini bir haftaya kadar sıfırın altındaki sıcaklıklarda tutabilen özel aşı taşıyıcıları gönderdi ve aşıları Mbandaka ve Bikoro'da saklamak için dondurucular kurdu.

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