34 yaşındaki Eboue, İngiltere'nin Daily Mirror gazetesine verdiği röportajın ikinci bölümünde, İngiltere kraliyet tahtının varislerinden Prens Harry'nin, annesi Prenses Diana'nın ölümüyle nasıl başa çıktığını anlattığı görüntülerin kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.
Fildişi Sahilli eski oyuncu, "Prens Harry'nin annesini kaybettikten sonra sorun yaşadığını gördüm, bu bana yardımcı oldu. Kendi kendime, (Eğer prens sorun yaşıyorsa ve bunu konuşma yolunu seçiyorsa, ben niye yapmayayım.) dedim. Prensin röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
Milli takımından arkadaşı Steve Gohouri'nin geçen yıl ocak ayında Almanya'da intihar ettiğini hatırlatan Eboue, "Her gün dua ettim. Allah'tan bana yardım etmesini istedim. Onun yaptığını yapmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Son 14 ayda kardeşini ve dedesini kaybeden Eboue, futbolcuların büyük miktarlarda para kazanabildiğini ancak zihin sağlığının güçlü olmaması halinde kazançlarının onları tedavi edemeyeceğini savundu.
Altı aydır 9, 12 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğunu göremediğini paylaşan Eboue, "Eskiden üçüncü kattaydım, şimdi zemindeyim. İnsanların kafasında bir Emmanuel Eboue imajı var, saygı duyuyorlar. Beni otobüste gördüklerinde, (Hayır ben değilim.) diye yalan söylemek zorunda kalıyorum. Yalan söylemek zorundayım, utanıyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.
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