Eboue'nin test sonuçları belli oldu

Arsenal Kulübü'nde de forma giyen eski Galatasaraylı yıldız Eboue’nin AİDS olduğu iddiası birçok kişiyi üzmüştü. KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol’a transferi için sağlık kontrollerinden geçen ve kanında HIV virüsüne rastlandığı iddia edilen Eboue, Pazar gecesi Londra’ya gitti.

Hürriyet'in haberine göre; Eboue, İngiltere’de geniş kapsamlı kontrollere, testlere tabii tutuldu. Ve Galatasaraylı eski futbolcunun HIV Virüsüne yakalanmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme ile derin bir "oh" çeken Eboue, kesinlikle AIDS olmadığını belirtti ve kendisiyle ilgili önemli gelişmeyi iletti.

Eboue, bu iddianın yalan olduğunun Londra’daki kontrollerde de belgelendiğini belirtip bu söylentilerin çıkmasına neden olan KKTC Kulübüne dava açacağını belirtti. Eboue’nin avukatı KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol’a dava açacak. Transferden vazgeçtiğini de belirten Eboue, Limasol’a transfer olmayacak.