Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Doğuş Grubu’nun Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye’de 10 marinası bulunan şirketi D-Marin’e ortak oluyor. Anlaşma dün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink ile Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk tarafından imzalandı.

Doğuş Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre EBRD, D Marinas B.V’nin yaklaşık yüzde 25 hissesine karşılık 70 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirecek. Yatırım, şirketin büyüme planları kapsamında marina operasyonları ile işletme sermayesi finansmanı olarak kullanılacak. Rigterink, yatırım ile EBRD’nin Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan ekonomilerinin gelişimine yönelik desteğinin uzun vadeli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Anlaşmayı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk ile EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink imzaladı

‘YEREL İSTİHDAMI DESTEKLEYECEĞİZ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Rigterink “Turizmin ekonomik büyüme açısından en önemli sektörlerin başında geldiği Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan’da yaptığımız bu yatırımla bu bölgelerde yerel istihdamı desteklemeyi ve yeni işkollarının oluşmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ferit Şahenk ise, bu ortaklığın özellikle Türkiye’nin bir dünya markası olma yolundaki gayret ve çalışmalarına işaret ettiğini belirtti. Şahenk, “Umudum EBRD ile birlikte bundan sonra da Türkiye ve çevresinde yeni yatırımlara imza atabilmek” dedi.