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Makaron'un haberine göre, Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını ifade eden Destan, “Şiddet gördüğünüz için mi boşanıyorsunuz?” sorusu üzerine sessiz kalıp kafasını sallamakla yetinirken, “Kendimle gurur duyuyorum daha fazla da yara alabilirdim bu süreçte. Çok majör nedenlerim olmasa bu yola başvurmazdım.