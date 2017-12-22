Bundan 18 yıl önce 'Dön ne olur' şarkısını söylediği sırada beyin kanaması geçirip ölümden dönen Ebru Gündeş, şarkısını yeniden yorumladı. Şarkısını sosyal medya hesabından da paylaşan Ebru Gündeş, videonun altına yazdığı duygusal sözlerle dikkat çekti

Ebru Gündeş, bundan 18 yıl önce 'Dön ne olur' şarkısını stüdyoda seslendirdiği anda başı dönmeye başlamış ve bayılmıştı. Beyin kanaması geçirerek ölümden dönen Ebru Gündeş, efsane şarkısını yeniden seslendirdi.

Ebru Gündeş, ölümden dönüşünü yeniden doğuş olarak adlandırıp sosyal medya hesabından şarkısını yeniden yorumladığını duyurdu.

"BU YAPTIKLARINIZ BANA DAHA DA GÜÇ KATIYOR"

Ebru Gündeş, paylaştığı şarkının altına şu notu düşerek hayranlarına seslendi:

"18 yıldır her aralık ayında yeniden doğumumu kutladınız, hiç unutmadınız... Türkiye'nin dört bir yanından hazırlayıp gönderdiğiniz yazılar, şiirler, videolar aldığım en güzel hediyelerdi. Her zaman dediğim gibi; zaten varlığınız yetiyor ama bu yaptıklarınız bana daha da güç katıyor. Ve siz de benden hep tek bir şey dilediniz 'Sen söyle, biz dinleyelim.' Ben de naçizane sadece bunu yapmaya çalışıyorum. Ve en çok istediğiniz şarkıyı 18 yıl sonra yeniden yorumlayarak sizlere armağan etmek istiyorum"

ebru gündeş

Dön Ne Olur