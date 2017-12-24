Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Ebru Gündeş, sahne programlarına ise hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde sık sık Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan şarkıcı, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda sahne aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Gündeş, ilk şarkısının ardından kısa bir konuşma yaptı. Zor günler geçirdiğini ima eden şarkıcı, sevenlerine kendisine verdikleri destek için teşekkür etti ve “Bana sizler güç veriyorsunuz” dedi.



BİLETLERİ YOK SATIYOR



Ebru Gündeş’in programlarına olan ilgi hem ünlü şarkıcının hem de organizatörlerin yüzünü güldürdü. Yılbaşı gecesi çıkacağı otelin rezervasyonları 10 gün öncesinden kapandı. Gündeş’in 5-6 Ocak tarihlerinde yapacağı programlar için de rezervasyonlar şimdiden doldu.