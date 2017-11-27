Ebru Gündeş ile Reza Zarrab (Rıza Sarraf) boşanıyor mu?

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“Ebru Gündeş benim kız kardeşim gibidir, Cumartesi günü onunla birlikteydik ve konuşma fırsatım oldu. Kadınlar farklı yüzükler takarlar ve zaten Ebru sahnede aksesuar olarak da farklı yüzükler kullanan bir isim yani yüzüğünü çıkardı gibi bir durum yok, ayrıca Ebru Kanlıca’daki yalıdan da taşınmadı.