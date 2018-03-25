Posta'nın haberine göre, yaz gelmeden forma girmek isteyen Ebru Gündeş, ünlülerin yaşam koçu Şeyda Çoşkun ile çalışmaya başladı.

Ancak Şeyda Coşkun’un favorisi Bebek-Yeniköy arasında değil, Belgrad Ormanları’nda yürüyorlar. Çünkü Ebru Gündeş basın tarafından görüntülenmek istemiyor. Şarkıcı Haziran’a kadar 6 kilo vermeyi hedeflemiş.