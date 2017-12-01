İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından akıllara ilk olarak " Ebru Gündeş'in mal varlığına el konuldu mu?" sorusu geldi.

EBRU GÜNDEŞİN MAL VARLIĞINA EL KONULACAK MI?

Soruşturma kapsamında 22 yakınının "tüm varlığı ile banka ve şirketlerdeki haklarına, alacaklarına ve hisselerine el konulmasına" karar verildi. Evlilik sözleşmesi gereği kazanç ve malvarlıkları ayrı olduğu için Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in adı listede yer almadı.

Listenin başında Reza Zarrab'dan sonra kızı Alara yer alıyor. Ancak listede Ebru Gündeş'in adı yer almıyor.

LİSTEDE EBRU GÜNDEŞ'İN İSMİ YOK

Rıza Zarrab'ın, Ebru Gündeş ile müşterek kızı Alara Sarraf'ın da aralarında bulunduğu 22 yakının mal varlıklarına el konulmasına ilişkin listede, resmi eşi Ebru Gündeş'in olmaması ise dikkat çekti. Listede olmamasının nedeninin, Gündeş'in evlendiği sırada Sarraf ile evlilik sözleşmesi yaptığı, kazançlarının ve malvarlıklarının ayrı olduğu, evliliklerinin de kağıt üzerinde devam etmesi nedeniyle el koyma kararı listesinde adının bulunmadığı belirtildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULANLAR

1- Rıza Sarraf

2- Kızı Alara Sarraf

3- Babası Hüseyin Sarraf

4- Annesi Şebnem Sarraf

5- Kardeşi Can Sarraf

6- Mehmet İbrahim Burhanettin

7- Behruz Büyükoğlu

8- Mehmet Mehdi Culazade

9- German Ghanbarı Arablou

10- Hüseyin Karabeyli

11- Bahram Dargahi Moghaddam

12- Aydın Harazi

13- Serdar Güneş

14- Ali Hossein Zadeh

15- Göksel Kum

16- Perviz Leki

17- Ahmet Saygın

18- Omid Mahaghegh Eromevr

19- Moshtaghı Mohammad Ali

20- Babak Nahani

21- Hüseyin Nobari

22- Mohammad Reza

23- Ali Polat

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Ebru Gündeşin mal varlığına el konuldumu

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