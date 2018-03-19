HT Magazin'de yer alan habere göre, şarkılarını yaklaşık 1000 müzikseverle bir ağızdan söyleyen ünlü şarkıcı, dansçılarıyla birlikte görsel bir şölene de imza attı.



Repertuvarında Tanju Okan ve İbrahim Tatlıses şarkılarına da yer veren Gündeş, performansıyla hayranlarından tam puan aldı.

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