HT Magazin'de yer alan habere göre, metalik parlak renkte bir elbise giyen ünlü şarkıcının keyfi yerindeydi. Kendisini dinlemeye gelenlere neşe saçan Gündeş “Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bizleri çok mutlu ediyorsunuz. Hele o alkışlarınız, gülen gözleriniz bizi çok sevindiriyor” dedi.

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