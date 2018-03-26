HT Magazin'de yer alan habere göre, yoğun istek üzerine ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkıyı seslendiren Gündeş, dinleyicilerinin gözyaşlarını tutamadığını görünce “Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir? Hiçbir şey için yormayın, üzmeyin kendinizi” diyerek tesellide bulundu.





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