Ebru Gündeş: Sezen'i özledik

Ebru Gündeş, bir restoranda sonbahar-kış sezonunun ilk konserini verdi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, payetlerle süslü elbisesiyle göz dolduran şarkıcı, Sezen Aksu imzalı ‘Kaçak’ şarkısı sonrası, “Onu canlı canlı dinlemeyi çok özledik. Keşke yeniden sahnelerde olsa da doya doya dinlesek” diyerek iki yıl önce sahneleri bıraktığını açıklayan Minik Serçe’ye mesaj yolladı.

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