HT Magazin'de yer alan habere göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir çocuk destek merkezine bağışlanmak üzere 2 bin lira ile başlayan artırmada a elbise 50 bin liraya satıldı.

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