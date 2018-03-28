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Geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifi alan ancak bunu reddeden Ebru Polat, "Henüz evliliğe sıcak bakmıyorum, önce kariyer. Hazır güzel bir yerdeyken, işimi devam ettirmek istiyorum. Mantık evliliği bana göre değil, aşk evliliğinden yanayım. Eğer mantık evliliği isteseydim diplomat erkek arkadaşım vardı, evlensem onunla evlenirdim" dedi.