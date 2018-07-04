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Şarkıcı Ebru Polat, Bodrum'da tatil yapıyor. Polat, geçtiğimiz günlerde, Kim Kardashian'ın pozunu vererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Polat, paylaşımına “Kenarından köşesinden acıcık da olsa, olmuş mu?” notunu düştü.