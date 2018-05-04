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Hep sordunuz... Nerede, nerede Bero nerede? Buyrun Bero size. Sosyal medyadan uzak, fotoğraf çekilmeyi de sevmez! İyi ki de öyle! Sporunda, okulunda bir çocuk. Maşallah, rica ederim. Boyumu geçti Berom benim. Not : Şahane kurabiyeler yapıldı Bero ve Pars tarafından...