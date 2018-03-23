HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Uğur Akkuş’un jeep’inden inerken görüntülendiklerini fark eden Şallı, sevgilisine “Kaç aşkım kaç!” diye bağırıp kuaföre girdi.



‘İMAM NİKÂHI KIYMADIK’



Çıkışta Akkuş’la imam nikâhı kıydıkları yönündeki haberleri yalanlayan Şallı, konu Akkuş’un devam eden boşanma davasına geldiğinde “Benim o konularla ilgim yok” dedi.



"Akkuş’la evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunaysa “Zaman gösterir” yanıtını verdi.

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