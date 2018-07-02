Ebru Şallı ile sevgilisi Uğur Akkuş alyans taktı

Ebru Şallı'nın bir süredir birlikte olduğu işadamı sevgilisi Uğur Akkuş, geçtiğimiz ay eşinden boşanmıştı. Katıldığı bir defilede 'yakında bizi el ele görürsünüz' diyen Ebru Şallı, Instagram sayfasında ilk kez sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı