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Duymayan Kalmasın programının sunucusu Seren Serengil'e konuşan Ebru Şallı ilişkisini ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Bu dava 3 yıl önce açılmış bir dava ve devam ediyor. Ben bu evliliği yıkan birisi değilim, dava süreci ben tanışmadan önce başladı. Evlilik düşünüyoruz ama dava devam ediyor, dava bittikten sonra evleneceğiz.'