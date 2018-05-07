HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, iki çocuk babası Uğur Akkuş’un, eşi Gonca Akkuş’la boşanma davası devam ettiği için birlikte görüntü vermemeye özen gösteren çift, önceki gece Emirgan’daki bir mekanda eğlendi.

Mekandan ayrı ayrı çıkıp kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Şallı ve Akkuş, gazetecileri atlattıklarını düşünüp ünlü modelin İstinye’deki evine geçti.



İkili, perdelerini de çektikleri camları filmli minibüsün içinde garaj kapısının açılmasını beklerken, flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı.