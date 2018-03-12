HT Magazin'de yer alan habere göre, sağlıklı ve fit görüntüsünün sırrını paylaşan ünlü manken, avokado yiyerek fit kaldığını söyledi.



“Avokado çok ucuzladı, tezgâha düştü, bol bol yiyin. Yarısını yiyin, yarısını ezin, balla yüzünüze sürün” diyen Şallı, Deniz Seki’nin mide operasyonu geçirmesiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şöyle yanıt verdi:



“Korkutucu. Asla desteklemiyorum. Evladım ya da bir yakınım istese izin vermem. Hayatınızı düzene sokup geç de olsa öyle kilo verin.”



Üç hafta önce tüp mide ameliyatı olan Deniz Seki, “Sekiz günde 7 kilo verdim” açıklaması yapmıştı.

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