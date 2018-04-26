Makaron'un haberine göre, Şallı, “Mutluyum çok şükür. Herkes yaşadığından mesuldür. Kimse büyük konuşmasın herkes her şeyi yaşayabilir. Millet ne der diye yaşama derdim yok, doğru bulduğumun yanındayım. Dürüst ve açık insanım. Evliliği ve yuvayı severim, insanların öyle ilerlemesini severim.” dedi.

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