HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ünlü manken, “Mahkemeye intikal eden bir durum olduğu için bugüne kadar sustum” dedi ve ekledi: “4 yıl süren bir dava söz konusu. Uğur Bey’in evliliği benim yüzümden bitmedi. Dava süreci devam ettiği için bugüne dek sizlerin karşısına çıkamadık ama bundan sonra bizi birlikte görebilirsiniz.”

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