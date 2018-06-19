Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş'tan Gonca Akkuş'a ‘Zincirleme şantaj’ davası!

Ebru Şallı’nın sevgilisi işadamı Uğur Akkuş, boşandığı eşi tarafından defalarca şantaja uğradığını iddia ederek dava açtı. Gonca Akkuş hakkında 3 yıl hapis istendi. Manken Ebru Şallı ile yaklaşık bir yıldan bu yana aşk yaşayan Uğur Akkuş, geçen mayısta eşi Gonca Akkuş'tan anlaşmalı olarak boşanmıştı