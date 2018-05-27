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"Ah sen var ya baba olmasan evli olmasan! Veya sadece evli olmasan" şeklindeki mesajı kendi hesabından paylaşan eski manken, söz konusu takipçiye, "Kocama gece 04.00'te gelen mesaj! Allah aşkına söylesene bütün Türkiye öğrensin kocam evli olmasa ne yapacaksın, amuda mı kalkıcaksın? Not: Utanma duygusu varmış! Korkudan profil resmini kaldırdı" cevabını vermişti.