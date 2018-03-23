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İkinci Sayfa'nın haberine göre; ikiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyleyerek, "Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum" dedi.