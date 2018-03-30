Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yakın dostuyla buluşan Ebru Yaşar, bir mağazadan bol bol alışveriş yaptı.

Kendine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan güzel şarkıcı, “Arkadaşlar bugünlük beni maruz görün. Arkadaş araçta bekliyor, daha sonra uzun uzun konuşuruz” dedi.