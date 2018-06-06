HT Magazin'de yer alan habere göre, polislerle bol bol fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı, “Benim için asker ve polisler her zaman imtiyazlıdır. Onlara çok şey borçluyuz. Bir nebze de olsa gönüllerini hoş edip yüzlerini güldürebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Şehit yakınlarıyla sohbet ederken gözyaşlarını tutamayan Yaşar, onlara “Ne zaman nereye isterseniz gelirim. Beni kızınız kabul edin. Sizler bize kahramanlarımızın emanetlerisiniz” diye seslendi.