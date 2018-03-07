Cadde'nin haberine göre, aracını valelere teslim eden Ebru Yaşar'ın ilk durağı bir restoran oldu. Burada kız arkadaşları ile buluşan ünlü şarkıcı, uzun süre dostları ile kahve içip sohbet ettikten sonra dünyaca ünlü mağazalarda alışverişin keyfini çıkardı.

Güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirten Ebru Yaşar "İşlerden ve çocuklardan fırsat bulup pek çıkamıyorum dışarıya. Bugünü kendime ayırdım, arkadaşlarımla buluşmaya geldim" dedi.