Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven adına okul yaptırdı

Ebru Yaşar'ın işadamı eşi Necat Gülseven, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptıracağı okul için çalışmalara başladı. Günaydın'ın haberine göre, ünlü işadamının, eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptıracağı okul, 4.5 dönüm arsa üzerine kurulacak.

Bir aya kadar temel atma işlemleri başlayacak olan okulun maliyeti, 2.5 milyon lira olarak belirlendi. Okuldan her yıl 1050 öğrenci mezun olacak.

Ebru Yaşar

Necat gülseven