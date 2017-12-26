HT Magazin’de yer alan habere göre, ünlü şarkıcının Ömerli’deki evinde yapılan çekimlerde kendisine rap’çi Ados eşlik etti.

Şarkıya rap bölüm ekleterek hayranlarına sürpriz yapan Yaşar, “Bu türü sokağın sesi olarak görüyorum. Benim şarkılarım da sokağın sesi, bu yüzden işbirliği yaptık” dedi.

Ebru Yaşar