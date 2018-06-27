HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Bodrum’da vereceği konser için modacısına kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Konserden sonra eşim ve çocuklarımla birlikte tatile çıkacağız” dedi.

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