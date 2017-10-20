Ebru Yaşar: Terliklerimi sanayiden aldım

Aracına yöneldiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar'ın, ayakkabıları dikkati çekti.Cadde'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile aynı püsküllü ayakkabıyını giyen Yaşar, "O da giyiyormuş sonradan öğrendim. Zevkli kadınmış. O yurtdışından almış ama ben oto sanayiden aldım" dedi.
Lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcı, "Önceden nasılsam yine öyleyim. Tabii ki zaman geçiyor, büyüyoruz ve görüyoruz. Giyinmeyi öğreniyoruz" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın 30 bin TL'lik çizme alması sonucu ezeli rakibi Hande Yener’den 'görgüsüz' yorumu alması hatırlatılan Ebru Yaşar, "Birinin parası var alıyor, diğerinin parası var almıyor. Görgüsüzlük değil, tercih meselesi. O zaman kimse giymesin tasarımcılar kazanmasın. Hande’nin de muhakkak alacak parası vardır ama almayı tercih etmiyordur" ifadelerini kullandı.
Hülya Avşar'ın, "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür" sözleri hakkında iki çocuk annesi Yaşar, "Acaba başına bu olaylar geldi de mi bu kıvama gelip bunları söylüyor. Yoksa düşüncesi bu muydu da böyle konuşuyor. Yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan gibi oldu. Allah korusun. Göz yuman kadının eşinden başka çıkarları vardır. Seven kadın kabul etmez" dedi.
- Ebru Yaşar
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