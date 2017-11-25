Ebru Yaşar: Üçüncü çocuğu istiyorum

Cadde’nin haberine göre, üçüncü çocuğu düşünüyorum. Kadınlar anne olmaktan korkmasın” dedi. Eşinin Bismil’de adına okul yaptırmasıyla ilgili konuşan Yaşar, “Çok gurur verici bir şey. Çocuklar okullarına mutlu gitsinler bize yeter” açıklamasını yaptı.

Ebru Yaşar