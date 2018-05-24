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"Necat bana evlilik teklifi etmedi. Açığı kapatmak için yıldönümlerimizi güzel kutluyoruz. Bu işlerde para ya da iyilik tek başına yeterli değil. Vicdan ve merhamet önemli. Ben çalışıp kazanıyorum, Necat da öyle. Eşimi asla sömürmem. Ona her konuda destek olurum.''