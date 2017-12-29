E.C.A'dan 20 yıl garanti imkanı

E.C.A. krom kaplı tek kumandalı – çift kumandalı batarya ve musluk gurubu ürünlerinde 20 yıl garanti veren ilk ve tek firma oldu. E.C.A. markalı ürünlerin yurtiçi satış ve pazarlamasından sorumlu Elmor A.Ş.’nin Genel Müdürü Enver Öz, temsilcisi oldukları markanın ürünlerinin garanti süresinin 20 yıla çıkarılmasıyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti;



"Sektöründe daima ilkleri gerçekleştiren E.C.A., Türkiye’de yine bir ilkle E.C.A. markalı krom kaplı tek kumandalı – çift kumandalı batarya ve musluk gurubu ürünlerinde Türkiye’de ilk defa garanti süresini 20 yıla çıkarttı. E.C.A. Yıllarca Beraber Olmak Garanti! mottosuyla çıktığımız bu yolda kalitemize, teknolojimize ve tasarımlarımıza olan güvenimiz tam.



Armatür pazarında ilk defa nano teknoloji ile üretilen özel hygiene plus kaplama E.C.A.’nın teknoloji olarak önde olduğunun göstergesi. Hygiene Plus Teknolojisi; tüm kullanım alanlarında hijyen problemini ortadan kaldırdı.



Teknoloji konusunda olduğu kadar tasarımda da iddialı olan E.C.A., Icon ve Purity serilerimizle aldığı ödüllerle de adından bolca söz ettirdi. Uluslar arası tasarım yarışmalarının en prestijlilerinden İtalyan A Design Award, Iconic Awards ve German Design tasarım yarışmalarından ödülle dönen E.C.A. tüketicilerine tasarım, kalite ve fonksiyonelliğin bir arada olabileceğini de bir kez daha gösterdi. A Design Awards’ta Icon serisi lavabo, banyo, eviye armatürleri Gold seviyesinde; Purity serisi, lavabo, banyo, eviye armatürleri Silver seviyesinde ödüle layık görülürken; Iconic Award tasarım yarışması ürün kategorisinde Purity Lavabo Bataryası ve Icon Banyo bataryası ödülü sahibi oldu. Avrupa’nın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olarak görülen German Design Awards’a ise özel olarak davet edildik. German Design Awards’ta Purity lavabo bataryası ve Icon banyo bataryasıyla “Special Mention” ödülü alınırken; Icon lavabo bataryasıyla da “Winner” ödülüne layık görüldük.



Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda yanımızda olan tüketicilerimize zaten bildiğimiz E.C.A. kalitesini 20 Yılla birleştirerek teşekkürlerimizi iletmek istedik."

E.C.A